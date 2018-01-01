Избранные предметы

Уникальные покупки и интересные коллекции новейшей истории

Кажется, что советские годы прошли не так уж и давно. С одной стороны это правда, а с другой не совсем. Ведь сегодня стали антикварным фарфором статуэтки СССР, которые наши бабушки покупали в обычных магазинах. Сейчас такие покупки – удел коллекционеров, которые увлечены не такой уж далекой историей нашего государства. Мы предлагаем Вам достойные образцы, которые могут составить основу или дополнить Вашу коллекцию. И если вы хотите купить советский фарфор с гарантией подлинности, то Вы обратились по адресу. Мы собрали на страницах виртуального каталога все то, что продаем на самом деле. И теперь Вы можете предварительно знакомиться с товарами, не выходя из дома.

ЛФЗ фарфор: куплю дорого

И в современности, то есть тогда, когда его производили, ленинградский фарфор не был дешев. Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова (до 1925 года – Императорский) всегда производил прекрасную продукцию. Воздушную, легкую, красивую и просто какую-то сияющую. Дореволюционные традиции качества на заводе смогли сохранить и в советское время, поэтому фарфоровые статуэтки ЛФЗ сегодня ценятся достаточно высоко. Многие коллекционеры, чтобы понять и прочувствовать все величие и всю красоту изделий именно этого завода, предпочитают окунуться в историю. Да, Императорский фарфоровый завод был основан в 1744 году, по указу императрыцы Елизаветы, дочери Петра I. Это было первое предприятие в России и третье в Европе. Фарфор тогда не просто входил в моду, а назывался "белым золотом", и изделия из него действительно на вес золота и ценились. Вначале завод изготавливал мелкие изделия, табакерки и в продажу они не шли. Это были дорогие дипломатические подарки. Только через несколько лет на заводе удалось изготовить первый столовый сервиз – лично для императрицы.



Большое влияние на развитие ЛФЗ оказала другая императрица, Екатерина II. По ее велению производство стало массовым. Она указала на необходимость обеспечить фарфором всю Россию, и завод заработал на полную (по тем временам) мощность. Изделия того периода прозвали екатерининскими. И сегодня для тех, кто собирает антиквариат, фарфор ЛФЗ того периода ценится чрезвычайно высоко. Однако, если говорить о качестве изделий, оно неизменно возрастало, год от года. Любой из периодов работы завода можно охарактеризовать некоторыми особенностями. Разумеется, те предметы, которые были выпущены ранее, стоят и ценятся дороже. Однако сегодня есть немало поклонников того, что называется советский фарфор ЛФЗ. Это особая веха, как в истории завода, так и в истории страны.



Уникальные фарфоровые статуэтки советского периода

За что мы ценим антиквариат, так это за то, что больше подобных вещей не выпустят нигде и никогда. Осознание этого заставляет коллекционеров буквально охотиться за интересными вещами. И многие стремятся купить фарфоровые статуэтки ЛФЗ советского периода именно потому, что они являются отражением не так давно ушедшей эпохи. 1920-е годы стали особым временем, после революции предприятие перешло в ведение Народного комиссариата просвещения. Здесь начал изготавливаться советский агитационный фарфор, который был призван возвеличить завод. Из придворной мануфактуры его решили сделать испытательной лабораторией республиканского значения. Насколько ценны изделия того времени, знают все современные коллекционеры.



Если Вас интересует советский фарфор лфз, каталог антикварного салона "Сов Арт" может предложить Вам немало интересных вещей. Это как статуэтки, так и посуда советского периода. Агитационные тарелки и чашки, статуэтки вызывают сегодня у многих улыбку. А у коллекционеров – священный трепет, ведь стоимость у них сегодня довольно высока. Впрочем, есть и изделия советского периода по ценам, с которыми смогут смириться начинающие коллекционеры. Преимущества покупки любой статуэтки лфз в нашем антикварном салоне заключается в том, что мы не устраиваем аукцион, и каждый может купить у нас вещь по фиксированной цене.



Если Вы решили фарфор ЛФЗ купить у нас…

Разумеется, коллекционеры никогда не делают выбор в пользу одного магазина или аукциона, тщательно подбирая свои коллекции в самых разнообразных местах. На выбор влияет только присутствие определенных вещей, которые есть в каталогах антикварных салонов или аукционных домов. Мы рады предложить Вам ЛФЗ фарфор в нашем салоне. Посмотрите каталог, изучите наше предложение, и если Вы найдете для себя что-то интересное, милости просим за покупкой. У многих возникает вопрос о том, почему на некоторый фарфор ЛФЗ цена не указана на сайте. Как правило, ценник не стоит на особых вещах, о ценности которых известно только опытным специалистам. В разное время Ломоносовский фарфоровый завод выпускал различные предметы, которые мы сегодня оцениваем тем или иным образом.



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Как купить фарфор Дулево в нашем антикварном магазине…

Еще одна знаменитая на весь мир фабрика находится в России, в Московской области. Это гораздо более молодое предприятие, ему "всего" 180 лет. Завод был основан в 1832 году купцом Терентием Кузнецовым и в течение 20 лет стал ведущим предприятием России. Белоснежные фарфоровые статуэтки Дулево славились своей необычной блестящей глазурью и самобытной народной росписью. В советские времена фабрика не утратила своих традиций, и знаменитые "агашки" (особый народный узор) встречаются в работах и того времени. Весь советский фарфор Дулево отличается самобытностью, народным стилем и особой росписью. Сказки, сценки из жизни – в работах представлено немало интересного. У нас Вы можете купить советские фарфоровые статуэтки работы дулевских мастеров. Посмотрите каталог, и Вы найдете работы, как раннего советского периода развития фабрики, так и более поздние статуэтки. С заводом сотрудничали известные советские скульпторы Нина Малышева, Аста Бржезицкая, Алексей Сотников. Их удивительные работы представлены в нашем каталоге, и купить эти раритеты сегодня реально. Среди коллекции Дулево статуэтки у нас в антикварном магазине есть работы этих мастеров. Мы стараемся постоянно обновлять ассортимент, и надеемся, что сможем помочь Вам собрать достойные коллекции.



Особый разговор: фарфор Дулево, статуэтки

Эта фабрика славилась отличными сервизами, со знаменитым народным узором, прозванным "агашки". Но с 20-х годов позапрошлого столетия завод начал выпускать статуэтки животных из фарфора со своей знаменитой росписью. Они оказались столь же самобытные и народные, как и столовые сервизы! Заводом и его скульпторами была создана поистине уникальная коллекция советского фарфора с народными элементами. Некоторые экземпляры есть в нашем каталоге, и Вы можете приобретать их без аукциона, по фиксированной стоимости. У нас купить статуэтки из фарфора работы дулевских мастеров очень просто. Выбирайте то, что интересует вас для коллекции.



Что-то ценное для себя здесь могут найти как начинающие коллекционеры, так и искушенные знатоки. Посмотрите не только ранние работы, но и каталог советский фарфор 1930 1980, где также собрано немало интересных работ. Скульптуры с изображением людей и животных отлично передают дух того времени. И если Вы любите дулевский фарфор, где купить его не очень дорого, Вы теперь знаете. Приглашаем в антикварный салон "Сов Арт", мы специализируемся на вещах советского времени, но с удовольствием продаем и более ранние работы. Сегодня дулевский фарфор купить в широком ассортименте Вы можете у нас.



Представляем советский фарфор 1940 – 1970 годов

Эпоха соцреализма наложила свой отпечаток на все прикладное искусство. Не остался в стороне и фарфор советского периода. Особенно интересно послевоенное развитие этого направления. Потихоньку начал уходить в прошлое агитационный фарфор 20-х годов. С этом направлении искусства стали преобладать сказочные персонажи. Лучшие фарфоровые статуэтки СССР выпускались в то время на нескольких заводах страны. Это упомянутые уже ЛФЗ, Дулево. В пул лучших произведений вошел и фарфор Вербилки, он же Дмитровский завод. Уникальность этого предприятия – в возможности выпускать многогранные, сложные работы.



С заводом в тот период времени работают скульпторы Ольга Артамонова, Сергей Орлов. Это интересные самобытные авторы, которые привнесли в советский фарфор настоящую народную культуру. Эти статуэтки из фарфора СССР, именно работы авторов из Вербилок, становились победителями всемирных выставок, неоднократно были признаны лучшими работами. Сегодня те, кто ставит седее задачу: куплю фарфоровые статуэтки, могут обращаться в антикварный салон "Сов Арт". Мы специализируемся на старинных изделиях именно советского периода, и наш опыт может гарантировать их подлинность.



Как найти в нашей коллекции то, что нужно Вам

Если Вы начинающий коллекционер, и Вам необходимы консультации и помощь, Вы всегда можете приехать или позвонить в наш салон. Если Вы начинаете коллекционировать фарфоровые статуэтки советского периода, каталог салона "Сов Арт" несомненно поможет Вам в том, чтобы разобраться в многообразии предложений. Мы разбили его на специальные разделы, которые помогут определиться с направлением. Расскажем один секрет: отдельные антикварные фарфоровые статуэтки могут стоить совсем немного. Но вот собранные в коллекцию по определенным признакам, они многократно возрастают в цене.



Можно собирать коллекцию по автору, по периоду, по стилю, марке и т.д. Например, такая коллекция как советский фарфор 1930 1980 годов – это слишком общее направление. Поэтому в стоимости фигурки будут прибавлять минимально, только с течением времени. Поэтому, например, коллекция русский фарфор императорской России уже будет стоить дороже, чем фигурки времен соцреализма. Собирая более узкий сегмент, например, только советский фарфор статуэтки Дулевского завода, можно увеличивать стоимость коллекции ежегодно, приобретая новые экспонаты. Еще ценнее получится собрание, если покупать антиквариат статуэтки фарфор работы одного автора, к примеру, Нины Малышевой. Это невероятно трудно, но если гореть своим увлечением, можно по крупицам собрать невероятно ценную коллекцию.



Многие выбирают интересные направления, например советский фарфор фигурки людей. Либо животных. Собирать их интересно, и если человек воспринимает свою коллекцию, как инвестиции, то такие собрания бывает очень жалко продавать. А, нужно сказать, что статуэтки фарфор антикварные в такой коллекции пользуются отличным спросом!



Как купить фарфор в Москве и сэкономить

Откроем секрет – приобретать антиквариат в столице не так дорого, как за рубежом. И если кто-то считает, что советские фарфоровые статуэтки в мире не пользуются популярностью, то это огромное заблуждение. Многие иностранцы охотятся за подобными раритетами, тем более, что советские скульпторы считались невероятно талантливыми, и как сегодня принято говорить, креативными. Те рамки, в которые их ставила советская действительность, не делали работы хуже, а лишь заставляли искать компромиссные варианты и формы. Поэтому уж купить фарфоровые статуэтки советского времени считается большой удачей у зарубежных коллекционеров. А вот проживая в России собирать подобные коллекции довольно просто и вовсе не так дорого. У нас в салоне антикварный фарфор купить можно даже за символическую сумму. Есть в нашем каталоге и ценные, действительно дорогие экземпляры. Но попробовать собрать коллекцию можно и из сравнительно молодых, недорогих экземпляров. Рассмотрите советский фарфор, каталог на нашем сайте, и Вы наверняка найдете те вещи, которые просто понравятся. Быть может, именно они и станут началом для Вашей коллекции, для нового и невероятно интересного увлечения!



Для искушенных коллекционеров: каталог фарфора разных времен

Мы знаем, что, собирая коллекцию, нельзя пренебрегать никакими источниками. Самые ценные вещи, возможно, и покупаются на аукционах. Но и там есть риск нарваться на подделку. Антикварный рынок сегодня настолько сложен и многогранен, что надежные источники для пополнения коллекций выбирать все сложнее. Наш антикварный салон "Сов Арт" специализируется на товарах советского времени, хотя мы продаем и дореволюционные работы. Что мы стараемся обеспечить нашим покупателям наверняка – так это подлинность всех изделий. Если Вы собираетесь советский фарфор купить в нашем салоне, то практически наверняка получите в коллекцию подлинник. Ведь мы специализируемся на изделиях именно этого периода, поэтому через наших специалистов не проскользнут никакие подделки. Если Вы хотите действительно старый фарфор купить для своей коллекции, посмотрите наш каталог. Возможно, в нем найдется именно то, что Вы давно искали. К нам попадают вещи самыми разными путями, и мы всегда стараемся выбрать из них только подлинные. Тем более, что когда речь идет про антиквариат статуэтки и фигурки, ошибиться бывает достаточно трудно. Мы выбираем для Вас только подлинное, и только высокого качества!



Создаем антикварный интерьер с салоном "Сов Арт"

Особый шик – не просто иметь коллекцию фигурок или посуды. А создать настоящий антикварный интерьер в собственном доме. Это смотрится роскошно и по-настоящему привлекательно. Никакой hi-tech не сравнится с прекрасной стариной! Если Вас интересует антикварная мебель, купить некоторую часть вещей Вы можете в нашем салоне. Очень трудно собрать действительно стоящую коллекцию, которую можно эксплуатировать в повседневной жизни. Она собирается по крупицам, и мы будем очень рады помочь в этом. Посмотрите антикварные люстры из нашего каталога, либо что-то из домашних мелочей. Разумеется, в нашем салоне Вы можете подобрать красивые старинные сервизы, и не сомневаться в том, что это подлинные работы. Если вы решили в дополнение к старинной обстановке выбрать фарфор императорский, купить дореволюционные вещи, то их Вы тоже найдете в нашем салоне.



Отличная посуда, современные веяния

Оказывается, в моде не новинки производства, а старинные вещи. Например, столовое антикварное серебро может стать гордостью любого хозяина современного жилища. В нашем салоне Вы сможете найти интересные старинные, которые положат начало или составят основу модной коллекции посуды. У нас представлены серебряные изделия работы ювелиров прошлых веков. Это как посуда, так и украшения; предметы интерьера и столовые приборы. Раньше существовало выражение "есть на серебре", то есть из посуды, поистине драгоценной. И сегодня есть такая тенденция, и чем раньше эта посуды выпущена, там больше она ценится и тем выше ее стоимость. Также мы можем отметить и антикварные ювелирные изделия прошлых веков, широко представленные в нашем каталоге. Ценность этих вещей растет год от года, об этом хорошо известно коллекционерам. Но сегодня еще есть шансы купить не столь дорогие вещи и украшения, которые в будущем, буквально лет через десять, могут обрести настоящую ценность. Рассмотрите наши ювелирные изделия, каталог в электронном виде позволяет произвести предварительное знакомство. Вы можете быть уверены в том, что все изделия, представленные у нас, действительно подлинные. Мы исключаем новодел, выявляем те клейма, которые могли появиться при реставрации, всегда различаем накладное серебро от полностью серебряного изделия. Наш салон заслужил свою репутацию годами, поэтому мы очень ценим то доверие, которое оказывают нам коллекционеры.



Изысканные подарки, себе или близким

Сегодня нам порой непросто выбрать подарок. В особенности человеку, у которого, как нам кажется, "все есть". Обычно в этом случае с точностью до 99% можно сказать – всегда будет приятно внимание. И необычный, особый подарок. Например, такой, как винтажная бижутерия из антикварного салона. Ее видно сразу, и она производит впечатление действительно старинных дорогих украшений. Это стильно и невероятно модно, потому что многие знают – старинные изделия порой ценнее самых дорогих современных ювелирных украшений.



Если Вам нужна настоящая винтажная бижутерия, купить ее Вы всегда сможете в нашем салоне. Посмотреть и выбрать можно как в Интернете, так и при личном обращении. Также, в качестве подарков, Вами может быть выбрана советская бронза работы известных мастеров того времени. Скульптуры и письменные приборы, скульптуры и фигурки смотрятся необычайно эффектно. С налетом старины, по-настоящему прекрасные, они произведут впечатление даже на того человека, который, возможно, еще и не увлечен коллекционированием интересных вещей.



Также привлекает наших покупателей, далеких коллекционирования или пока не увлеченных сбором старины в полной мере, подлинная советская живопись известных авторов. Она есть в нашем магазине, и, разумеется, это одни из самых ценных произведений. Акварели передвижника Порфирия Лебедева, картины Александра Куприна, Зинаиды Серебряковой становятся все ценнее, год от года. Также у нас представлена лаковая живопись, не менее интересная. У нас Вы можете приобрести все работы по их номинальной стоимости, без аукциона. Мы, как и многие антикварные салоны в мире, работаем с теми предметами, которые оценены заранее, и стоимость на них повышаться не может. Поэтому приглашаем за интересными, прекрасными и выгодными покупками!